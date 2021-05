Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit ihrem vierten Neuzugang haben die Rostock Piranhas einen talentierten Verteidiger mit DEL2-Erfahrung verpflichtet.

Mark Ledlin lief in der vergangenen Saison für den ECDC Memmingen in der Oberliga Süd auf und war davor unter anderem für die Kassel Huskies, Bietigheim Steelers sowie für die Hannover Indians aktiv. Ledlin hat kanadische Wurzeln und absolvierte Teile seiner Eishockey-Ausbildung im Heimatland seines Vaters. Auch abseits der Eisfläche machte sich der in Garmisch-Partenkirchen geborene 23-Jährige bereits einen Namen, als er bei der TV-Show „The Voice of Germany“ in das Team von Michael Schulte aufgenommen wurde.