​Davon, dass Markus Götz, den Coach Kevin Gaudet in der vergangenen Saison von den Tölzer Löwen mit zu den Hannover Scorpions brachte, ein ausgezeichneter Verteidiger ist, konnten sich die Fans zu Beginn der vergangenen Saison überzeugen.

Der gebürtige Schwede ist defensiv äußerst stark und ein exzellenter Schlittschuhläufer, der dabei auch offensiv wichtige Akzente setzt. Götz, 1,81 Meter groß und 85 Kilogramm schwer, kam 2010 nach Deutschland zu den Schwenninger Wild Wings, ehe er nach mehr als 500 Spielen in der 2.Liga/DEL 2 zur vergangenen Saison zu den Scorpions kam. „Wir freuen uns sehr, dass Marcus seine Verletzung ausgeheilt hat und somit ein wichtiger Bestandteil in unserer Defensive in der kommenden Saison sein wird“, so Coach Kevin Gaudet.