​Noch im Frühjahr mussten die Rostock Piranhas Lukas Koziol verabschieden, der aus beruflichen Gründen seinen Lebensmittelpunkt weiter Richtung Süden verlagern musste.

In eben diesem Job haben sich nun neue Möglichkeiten ergeben, die ein Comeback bei den Piranhas möglich machen. Der 25-jährige DEL- und DEL2-erfahrene Stürmer wird bereits am Sonntag beim Spiel in Tilburg dabei sein und die Piranhas unterstützen können.