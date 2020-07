Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV hat den 1,96 Meter großen Verteidiger Lukas Gärtner von den Füchsen Duisburg verpflichtet, der auf über 250 Oberligaspiele zurückblickt und somit die neue Liga der Ice Dragons bestens kennt.

Bereits als U18-Spieler sammelte der heute 25-Jährige beim Krefelder EV seine ersten Oberligaminuten und wechselte in der Saison 2013/14 zu den Phoenix Jr. Coyotes. Im Anschluss wechselte er in die DEL2 zu den Löwen Frankfurt, bei denen er 34 Mal in der 2. Liga eingesetzt wurde und auch seine Premiere im deutschen U20-Nationaltrikot feierte.

Zwischen 2015 und 2020 kamen beim Neu-Herforder die Stationen Crocodiles Hamburg, EHC Timmendorfer Strand, Rostock Piranhas sowie die Füchse Duisburg hinzu, wobei er regelmäßig mit seinen Teams in die Play-offs der 3. Liga einzog.