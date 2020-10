Lesedauer: ca. 1 Minute

Lucas Engel wechselt von den Salzgitter Icefighters zu den Herforder Ice Dragons.

Bereits mit Beginn der Eiszeit trainierte Lucas Engel in Herford mit. War er zunächst Trainingsgast, so absolvierte er zuletzt als Tryout-Spieler die Trainingseinheiten und Vorbereitungsspiele für den HEV. Zuletzt hatte sein abgebender Verein, die Salzgitter Icefighters, bereits den Wechsel nach Ostwestfalen verkündet, obwohl dort noch letzte Formalitäten zu klären waren.

Nun vermelden die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins jedoch Vollzug und somit gehört der 25jährige Stürmer nun auch offiziell zum Oberligakader. „Lucas hat positiv auf sich aufmerksam gemacht und uns gezeigt, dass er unbedingt den Weg aus der Regionalliga in die Oberliga gehen möchte“, äußerte sich Sven Johannhardt (Sportlicher Leiter) über den Neuzugang.

Oberligaerfahrung sammelte Lucas Engel bereits bei den Hannover sowie Wedemark Scorpions und spielte zuletzt in der Regionalliga Nord in Adendorf und Salzgitter. In Herford wird er zukünftig mit der Trikotnummer 93 auflaufen und trifft am kommenden Freitag in der Heimspielpremiere der Ice Dragons auf seinen Ex-Verein.