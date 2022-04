Lesedauer: ca. 1 Minute

​Torhüter Lucas Di Berardo verlängert seinen Vertrag bei den Rostock Piranhas. Und das nicht um ein, sondern gleich um zwei Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2023/24.

In der vergangenen Saison war „Dibi“ die unumstrittene Nummer 1 im Gehäuse der Mecklenburger. In 32 Einsätzen gelangen dem gebürtigen Mannheimer zwei Shutouts. Obwohl die Fangquote mit 87,4 Prozent eher zum unteren Mittelmaß in der Liga gehörte, gewann der Goalie für die Mannschaft einige wichtige Spiele und überzeugte neben dem Eis mit seiner Charakterstärke.



Trainer Chris Stanley sagt zur Vertragsverlängerung: „Dibi ist einer der besten Torhüter in dieser Liga. Wir freuen uns, dass er langfristig bei uns in Rostock bleiben möchte. In der vergangenen Saison hat er sein Können mehrfach gezeigt und entscheidende Spiele für uns geholt. Dass wir viele Gegentreffer bekommen haben, lag vor allem an unserem fahrigen Defensivspiel. Wir haben Dibi oft dem Gegner überlassen, es ihm schwer gewacht. In der kommenden Saison werden wir Dibi durch unsere ausgeglichene Mannschaft stärker unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass er bei uns seine MVP-Form aus Lindau zeigen wird.“