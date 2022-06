Lesedauer: ca. 1 Minute

​Louis Trattner verlängert seinen Vertrag bei den Hannover Scorpions um ein Jahr.

Der 1,80 Meter große und 85 Kilogramm schwere Center wurde in Kassel ausgebildet und hat bereits drei in der Jahre DEL2 gespielt. Trattner erzielte in der vergangenen Saison 14 Tore und 19 Assists (33 Scorerpunkte). Der Sohn von „Legende“ Jürgen Trattner, DEL-Aufstiegsheld von 1996, hat sich viel vorgenommen und freut sich auf die kommende Spielzeit um in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu machen. Headcoach Kevin Gaudet: „Louis ist gerade kämpferisch ein Spieler, der uns noch viel Freude machen wird.“