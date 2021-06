Lesedauer: ca. 1 Minute

​Als Louis Trattner 1998 in Hannover geboren wurde, spielte sein Vater Jürgen – einstiger jüngster Nationalspieler Deutschlands – bei den Hannover Scorpions, mit denen er 1996 in die DEL aufgestiegen war.

Louis Trattner, der seine Ausbildungsjahre bei den Kassel Huskies verbrachte, hatte bereits 2016/17 für die Hannover Scorpions gespielt. Im vergangenen Jahr spielte der 1,80 Meter große und 89 Kilogramm schwere Stürmer, der sowohl auf der Center- als auch auf den Außenstürmer-Position einsetzbar ist, bei den Dresdner Eislöwen in der DEL2, nachdem er im Vorjahr für den EHC Freiburg ebenfalls in der DEL2 tätig war.

In der vergangenen Saison kam Trattner als Förderlizenzspieler von den Dresdner Eislöwen zu den Hannover Scorpions, die ihn dann aber nach sehr kurzer Zeit bereits wieder zurückriefen. Er schoss dann im letzten Teil der Saison bei den Dresdnern sechs Tore mit der Folge, dass sie ihn nicht wieder zu den Scorpions zurückschickten.

Nachdem die Scorpions in den letzten Jahren wiederholt versucht haben, das Talent an sich zu binden, sind sie jetzt zufrieden, dass es nun geklappt hat. „Louis ist genau in dem richtigen Alter, um in diesem Team einen großen Schritt voranzumachen und mit Sicherheit vorhandenes Potenzial weiter auszuschöpfen“, so Coach Tobias Stolikowski und Teamchef Eric Haselbacher.