Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV gibt mit Leon Köhler den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt. Der Stürmer wechselt von den Saale Bulls Halle nach Ostwestfalen und wird zukünftig das Trikot der Ice Dragons tragen.

Obwohl Leon Köhler erst 23 Jahre alt ist, verfügt er bereits über viel Erfahrung auf Oberliga- und DEL2-Niveau. Nach seiner Nachwuchszeit in Bad Nauheim und Köln führte ihn der Weg direkt in die DEL2 zum EC Bad Nauheim und per Förderlizenz zur EG Diez-Limburg in die Oberliga. In der Saison 2022/23 holte der Neu-Herforder dann beim Herner EV insgesamt 40 Scorerpunkte, wobei er selbst 10 Treffer erzielte. Über die Station Saale Bulls Halle führt ihn nun der Weg zu den Ice Dragons und inzwischen blickt der Offensivmann auf 91 Einsätze in der DEL2 sowie 99 Einsätze in der Oberliga zurück, in denen er selbst 28 Treffer erzielte und für 64 weitere Tore auflegte.



„Ich beobachte Leon bereits seit mehreren Jahren. Er ist technisch gut ausgebildet, hat eine gute Übersicht und einen besonderen Instinkt. Den soll er natürlich in Herford ausleben. Er passt in unsere Struktur und ich glaube, dass er das Talent für mehr hat“, so Chefcoach Henry Thom über Leon Köhler.