​Die Meldung schlug wie die berühmte Bombe ein. Lenny Soccio, die hannoversche Oberligalegende, wechselt nach seiner Demission im Dezember letzten Jahres bei den Hannover Indians zum Tabellenvorletzten der Oberliga Nord, den Rostock Piranhas.

Der 55-jährige Soccio gilt als einer der intimsten Kenner der Oberliga. Seine Hauptzeiten verbrachte er als Spieler und später auch als Headcoach in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. 1995 kam er als Ausländer zum damals aufstrebenden ESC Wedemark, den er in die DEL führte. Dort spielte er über 500 Mal in der höchsten deutschen Spielklasse, und er war auch in der deutschen Nationalmannschaft aktiv. Seine letzten Jahre verbrachte er in der Regionalliga Nord beim SC Langenhagen Airport Jets. Dort begann auch seine Trainerkarriere, die ihn nach drei Jahren in Langenhagen und Mellendorf schließlich, mit einer Zwischenstation bei Preußen Berlin, zu den Hannover Indians führte, wo er fast sechs Jahre erfolgreich das Zepter führte. Sein größter Erfolg am Pferdeturm war wohl das letztjährige Erreichen des Oberligahalbfinales.