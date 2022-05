Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Oberligist EG Diez-Limburg besetzt seine erste Kontingentstelle für die kommende Saison mit Lauris Bajaruns. Zuletzt spielte der 33-jährige Lette bei HK Mogo und Olimp Riga; auch für die lettische Nationalmannschaft kann er 29 Spiele vorweisen.

„Lauris ist nicht nur ein guter Offensivspieler, der Tore schießen kann, er ist auch ein erfahrener Spieler mit Charakter, der den jungen Spieler helfen wird, sich weiterzuentwickeln“, so der Sportliche Leiter der EGDL, Arno Lörsch. Bajaruns, der die Position des Linksaußen bevorzugt, erzielte in den vergangenen zwei Spielzeiten für Riga und Mogo insgesamt 81 Punkte und wurde 2020/21 mit Riga lettischer Meister, sowie Spieler mit den meisten Toren in der Liga.