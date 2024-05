Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Schwede Patric Wener wird neuer Cheftrainer bei KSW IceFighters Leipzig. Er wechselt vom dänischen Erstligisten Frederikshavn White Hawks in die Oberliga Nord.

Die KSW IceFighters Leipzig haben mit dem Schweden Patric Wener einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison verpflichtet, der damit Nachfolger des vorherigen Coachs Frank Fischöder wird. Der 55-jährige aus Karlstad war als Spieler in Schweden und Österreich aktiv und ist seit über 20 Jahren ein erfolgreicher Coach mit nationalen und internationalen Titeln in verschiedenen Ligen.

In seiner schwedischen Heimat betreute er als Cheftrainer mit Mora IK und IF Björklöven zwei Spitzenclubs der HockeyAllsvenskan – der zweithöchsten schwedischen Spielklasse.

Mehr als zehn Jahre war Wener als Trainer in Österreich beschäftigt, unter anderem als Headcoach der U17, U18 und U20 des EC Red Bull Salzburg. Er gehörte jenem Trainerteam an, das Salzburg 2011 zum Gewinn der European Trophy führte. Zudem betreute er auch das österreichische U18-Nationalteam.

Von 2018 bis 2023 war Wener Headcoach des dänischen Erstligisten Herlev Eagles. Trotz des kleinsten Etats der Liga führte er die Eagles 2019/2020 erstmals in das Final Four und erreichte die Playoffs seitdem jedes Mal. 2022/2023 wurde er als Trainer des Jahres der „Metal Ligaen“ ausgezeichnet.

„Wir haben in den letzten Wochen zahlreiche Gespräche mit möglichen Trainerkandidaten geführt. Gemeinsam mit den Gesellschaftern haben wir uns dann für Patric Wener entschieden. Er ist ein sehr moderner Trainer – sowohl in der Analyse als auch in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft. Patric hat ein sehr gutes Händchen für die Entwicklung von jungen Spielern. Er favorisiert attraktives Tempo-Eishockey mit vier Reihen“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.