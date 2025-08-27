Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Erfolgreicher Tryout

KSW Icefighters Leipzig verpflichten Paul Reiner

Lesedauer: eine Minute
Bild von Friedhelm Thelen
FRIEDHELM THELEN
Redakteur
(Foto: dpa)

Verteidiger Paul Reiner, der sich seit einigen Tagen in einem Tryout bei den KSW Icefighters Leipzig befunden hat, schließt sich nun offiziell dem Oberligisten an. Der gebürtige Berliner stand in der vergangenen Saison für die Bayreuth Tigers in der Oberliga Süd auf dem Eis.

Zuvor hatte der 23-jährige Linksschütze unter anderem 33 DEL-Spiele für die Eisbären Berlin und die Löwen Frankfurt sowie 101 DEL2-Spiele für die Lausitzer Füchse und den EC Bad Nauheim absolviert.

„Paul hat uns in den vergangenen Trainingstagen voll überzeugt und wird mit seiner Übersicht und seiner Einstellung unser Team wirkungsvoll verstärken. Er ist jung, aber verfügt bereits über viel Erfahrung. Zudem steht uns Steve Hanusch in den kommenden Wochen aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung. Daher mussten wir reagieren“, so André Schilbach, Sportlicher Leiter der KSW Icefighters.

Das Tryout mit Stürmer Valentino Klos hingegen ist beendet worden.

Oberliga Nord
