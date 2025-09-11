Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Tscheche kommt aus Chomutov

KSW Icefighters Leipzig verpflichten Darek Hejcman

Mit dem Tschechen Darek Hejcman verpflichten die KSW Icefighters Leipzig einen weiteren Kontingentspieler. Der Stürmer wechselt von Piráti Chomutov aus der zweithöchsten tschechischen Spielklasse zum Leipziger Oberligisten.

„Wir mussten kurzfristig handeln, denn Marek Brada fällt nach einem Trainingsunfall auf unbestimmte Zeit aus und auch bei Emil Aronsson ist noch nicht abzusehen, wann er wieder zum Team stoßen kann. Dass Darek verfügbar war, kam uns daher gut gelegen und wir sind sicher, dass er das Team mit seinen sehr guten läuferischen und taktischen Fähigkeiten auf der Centerposition spürbar verstärken wird“, so André Schilbach, Sportlicher Leiter der KSW Icefighters.

Der 30-jährige Rechtsschütze Darek Hejcman stammt aus der nordböhmischen Stadt Chomutov, wo er den Eishockeysport erlernte und die Nachwuchsstationen absolvierte – bis hin zu Berufungen in die tschechische U19-Nationalmannschaft. In der Extraliga, der höchsten tschechischen Spielklasse, stand er 59 Mal auf dem Eis – für Chomutov sowie für den mehrfachen tschechischen Meister Berani Zlín. Hinzu kommen fast 500 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse seines Landes. Neben Chomutov und Zlín gehörten dort auch die Teams in Kadaň und Přerov zu seinen Karrierestationen.

