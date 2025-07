Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Oberligist reagiert auf den Wunsch der Vertragsauflösung von Dennis Reimer und komensiert den Abgang mit Daniel Schwamberger aus Selb.

Last-Minute-Wechsel im Sturm der KSW IceFighters Leipzig: Der laufende Vertrag von Stürmer Dennis Reimer wurde auf Wunsch des Spielers im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. „Dennis ist auf uns zugekommen und hat uns seine persönlichen Gründe erläutert. Wir haben seinem Ansinnen schweren Herzens zugestimmt und danken ihm für seinen Einsatz im Trikot der KSW IceFighters. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, so André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig.

Kompensieren soll diesen Verlust Daniel Schwamberger. Der Deutsch-Tscheche wechselt von den Selber Wölfen nach Leipzig. Der 30-jährige Linksschütze hat in acht DEL2-Spielzeiten für Ravensburg, Weißwasser und Selb 422 Spiele absolviert und dort 159 Scorerpunkte erzielt. Auch auf ein DEL-Spiel für Schwenningen sowie 46 Oberliga-Einsätze für Lindau kann Schwamberger verweisen. Zuvor hatte Leipzigs neuer Stürmer in seiner Jugend beim Traditionsverein IHC Pisek und für Sparta Prag gespielt und zudem mehr als ein Dutzend Einsätze in der tschechischen U19-Auswahl absolviert.

„Daniel ist ein unglaublich mannschaftsdienlicher Spieler, der keinen Zweikampf scheut und auch in den Specialteams enorm wertvoll ist. So ein Typ Spieler ist selten und umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn verpflichten konnten“, freut sich André Schilbach über diesen Transfercoup.