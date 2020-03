Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Krefelder EV verzeichnet einige Abgänge aus seinem U-23-Team in der Oberliga. Unter anderem werden die beiden Importspieler Michael Jamieson und Jeremiah Luedtke den Verein verlassen.

Beide Spieler haben der Mannschaft sehr geholfen. „Unser Ziel ist es allerdings in der kommenden Saison ohne professionelle Importspieler aufzulaufen.“, sagt Elmar Schmitz.

Auch nicht mehr dabei in der kommenden Saison sind Paul Schuster, Christopher Krug, Tim Dreschmann und Benjamin Kosianski, die den Verein verlassen werden. Headcoach Schmitz teilte dies nun mit: „Wir wünschen allen Jungs das Beste für ihre sportliche sowie persönliche Zukunft und danken ihnen herzlich für die erbrachten Leistungen und ihren Einsatz im schwarz-gelben Trikot.“ Gleichzeitig kündigte er an, dass es „weitere Personalentscheidungen in den nächsten Tagen geben wird.“