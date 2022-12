Lesedauer: ca. 1 Minute

​So etwas hatten die Teams aus Hannover, sprich vom Pferdeturm, und aus Herne nicht erwartet. Beide waren als Favoriten zu ihren Auswärtsfahrten gestartet und kassierten Niederlagen, die letztendlich bei der Endabrechnung der Oberliga Nord noch böse Folgen haben können.

In der aktuellen Rechnung überholten daraufhin die Bulls ihren Pferdeturm-Konkurrenten und stehen ihrerseits auf Rang vier. Auch Herne wurde überholt, von Leipzig, aber die Sachsen haben immer noch drei Spiele mehr als der HEV absolviert, so dass sich hier noch eine Menge tun kann. An der Spitze freute sich wohl die gesamte Liga auf die Begegnung zwischen den Scorpions und den Crocodiles, aber eine Krankheitswelle stoppte die Hamburger. Laut Statuten wertete der DEB dies Spiel als Spielverifizierung, was nichts anderes bedeutet, als das das Spiel nachträglich zugunsten der Hannover Scorpions gewertet werden wird.



Eine gute Nachricht für die Tilburger, die dann nur noch drei Punkte Rückstand auf Hamburg haben werden. Ebenfalls nur noch drei Punkte Rückstand haben Duisburg und Hamm jetzt auf Diez-Limburg und auch Herford ist trotz der Niederlage in Leipzig mit 30 Punkten gut im Rennen. Während sich Essen und Erfurt Niederlagen leisteten, Rostock spielfrei war, konnte Krefeld endlich einmal ein Spiel gewinnen, und dies überraschend deutlich gegen den geografischen Nachbarn aus Herne. Damit haben die jungen KEV`ler endlich ein zweistelliges Punktekonto.

Moskitos Essen – Tilburg Trappers 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Tore: Essen: Sam Coatta, Marc Zajic; Tilburg: Ties van Soest, Diego Hofland, Danny Stempher

Hammer Eisbären – Hannover Indians 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore: Hamm: Daniel Reichert, Marcus Gretz, Chris Schutz; Indians: Dennis Palka

Füchse Duisburg – Black Dragons Erfurt 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Tore: Duisburg: Oula Uski (2), Linus Wernerson Libäck (2), Pontus Wernerson Libäck; Erfurt: Nolan Redler

EG Diez-Limburg – Saale Bulls Halle 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)

Tore: Diez-Limburg: Egils Kalns (2), David Lademann (2); Halle: Matias Varttinen (3), Mathieu Tousignant, Thore Weyrauch, Sergej Stas, Thomas Merl

Krefelder EV U23 – Herner EV Miners 7:4 (5:1, 1:2, 1:1)

Tore: Krefeld: Adrian Grygiel (3), Manuel Nix (2), Carter McLlwain, Martin Schymainski; Herne: Chris Seto, Denis Fominych, Lennart Nieleck, Elvis Biezaijs

Icefighters Leipzig – Herforder EV 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Tore: Leipzig: Connor Hannon (2), Ian Farrell, Michael Burns; Herford: Killian Hutt

Ausgefallen:

Hannover Scorpions – Crocodiles Hamburg