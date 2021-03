Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Spielplan wird in dieser Corona-Saison oft durcheinander gewirbelt - so auch am kommenden Wochenende. Für die Rockets bedeutet das Heimspiele im Doppelpack. Am Freitag ist der Krefelder EV zu Gast am Heckenweg (20 Uhr), am Sonntag gibt es ein Wiedersehen mit den Hammer Eisbären (17 Uhr).

Geplant war, dass der Rockets-Tross sich am Sonntag zum Auswärtsspiel nach Herford aufmacht. Weil die Ice Dragons aber noch in Quarantäne bleiben müssen, wurde die Partie vorerst abgesagt und wird möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Eisbären aus Hamm hätten eigentlich gegen die Tilburg Trappers gespielt, die Holländer mussten aber ebenfalls kurzfristig in Quarantäne. Also zog der Deutsche Eishockey-Bund das für nächsten Dienstag geplante Heimspiel der Rockets gegen die Eisbären vor – auf Sonntag, 17 Uhr.

Die Tabellenkonstellation macht deutlich, wie wichtig das Spiel am Freitagabend für beide Teams ist. Die Rockets können mit einem Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Pre-Playoffs machen, die Krefelder brauchen hingegen dringend die Zähler, um sich in der Tabelle noch zu verbessern. Aktuell liegt Herford auf Rang zehn (Punkteschnitt 1), dicht gefolgt von Rostock und Krefeld (0,95). Alle drei Teams haben 39 Punkte auf dem Konto. Aufgrund der ungleichen Anzahl an absolvierten Spielen (durch diverse Corona-Quarantänen) zählen am Ende der Hauptrunde aber nicht die Anzahl der tatsächlichen Punkte, sondern der Durchschnitt, den ein Team an Punkten pro Spiel eingefahren hat.

„Krefeld ist ein gefährliches und junges Team“, sagt EGDL-Trainer Marius Riedel. „Ich finde das dortige Projekt sehr interessant und eigentlich auch genau richtig für diese Liga. Es wird in jedem Fall nicht leicht werden gegen eine Mannschaft, die wie wir in der Regel mit vier Reihen spielt.“ Der KEV hat in den letzten zehn Partien nur vier Punkte eingefahren, zuletzt aber gab es am Dienstagabend einen Sieg nach Penaltyschießen gegen Erfurt.

Am Sonntag dann folgt das Wiedersehen mit den Hammer Eisbären. Die kamen unter der Woche ersatzgeschwächt am Diezer Heckenweg mit 1:6 unter die Räder – es war der deutlichste Saisonsieg der Rockets. Die wollen am Sonntag nachlegen gegen eine vermutlich erneut sehr passiv eingestellte Hammer Mannschaft. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen am Wochenende zwei Siege einfahren“, sagt Riedel, der unter anderem auf Kapitän Kevin Lavallee verzichten muss.