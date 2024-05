Lesedauer: ca. 1 Minute

Konstantin Bongers spielt in der Saison 2024/2025 für die KSW IceFighters Leipzig. Der Stürmer wechselt vom DEL2-Team EHC Freiburg zum Oberligisten nach Sachsen.

Der 21-jährige gebürtige Neusser hat als Nachwuchsspieler in Krefeld, Köln und Düsseldorf gespielt. Aus dem DNL-U20-Team der Düsseldorfer EG wechselte er vor zwei Jahren in die zweithöchste deutsche Spielklasse zu den Wölfen nach Freiburg, die er nun nach zwei Spielzeiten Richtung Leipzig wieder verlässt.

In der vergangenen Saison erzielte er in der DEL2 für den EHC Freiburg in 25 Spielen vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists).

IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach: „Wir haben uns intensiv über Konstantin informiert und nur gute Dinge gehört. Er ist jung, robust und hat einen gewissen Scoring-Touch. Er muss jetzt den nächsten Schritt machen und wir sind mehr als froh, ihm hier bei uns diese Chance geben zu können.“

Der 1,82 m große Linksschütze wird bei den KSW IceFighters die Nummer 89 tragen.