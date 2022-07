Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV hat die dritte Kontingentstelle mit einem bekannten Gesicht besetzt. Killian Hutt trägt ab der kommenden Saison wieder das Trikot der Ice Dragons und geht somit in seine sechste Spielzeit bei den Ostwestfalen.

159 Spiele bestritt der inzwischen 31-jährige Kanadier für seinen HEV und kam in diesen auf 511 Scorerpunkte bei 200 selbst erzielten Toren – bemerkenswerte Zahlen, die Killian Hutt in der Vergangenheit verbuchte.

Mit dem Beginn der Oberligazeit erfolgte jedoch zunächst die Trennung und viele heimische Fans fragten sich, wie der Publikumsliebling wohl in der 3. Liga spielen würde – eine Frage, die der Herforder Stürmer nun gerne positiv beantworten möchte.

„Ich habe zwei Jahre lang während der Corona-Pandemie pausiert, Dinge auch außerhalb des Sports sind in meinem Leben sehr wichtig geworden. Herford war meine erste Station in Europa und irgendwie ist Eishockey für mich sehr intensiv mit Herford verbunden. Ich habe in der Pause gemerkt, wie wichtig Eishockey für mich ist und wie sehr mir Herford mit seinen Fans gefehlt hat. Inzwischen lebe ich mit meiner Lebenspartnerin, mit meiner Familie hier, bin also das gesamte Jahr über in Herford und ich bin sehr stolz darauf, nun das Trikot der Ice Dragons wieder zu tragen. Ich habe mir Spiele der Oberliga angesehen und natürlich wird sehr viel schneller und dynamischer als in der Regionalliga gespielt. Ich bereite mich aktuell mit einigen Spielern bereits intensiv auf die kommende Saison vor und werde versuchen, mit der Aufgabe zu wachsen und freue mich sehr, wieder Teil der Mannschaft zu sein und vor den tollen Fans spielen zu dürfen“, äußerte sich Killian Hutt nach der Vertragsunterzeichnung.

Auch der stellvertretende Vorsitzende Sven Johannhardt ist froh über den Herforder „Neuzugang“: „Der Kontakt zu Killian ist nie abgebrochen und inzwischen hat er seinen Lebensmittelpunkt sogar hier. Die Aufgabe ist im Vergleich zu früher eine andere, die uns erst durch die Schaffung der 3. Kontingentstelle ermöglicht wurde. In der Regionalliga war Killian immer der absolute Topscorer, nun bringt er quasi eine Menge Herforder DNA mit ins Team. Mit ihm sind wir in der Lage eine zusätzliche, sehr gefährliche Reihe auf das Eis zu bringen, die er mit seiner Erfahrung und seiner Qualität mit leitet. Wir bekommen ganz andere Optionen und sind einfach schwieriger für unsere Gegner auszumachen. Für uns eine sehr wichtige Aufgabe, die Killian Hutt nun mit Leben füllen wird.“