​Nach Dante Hahn melden die Rostock Piranhas die zweite Vertragsverlängerung: Kilian Steinmann bleibt in Rostock.

In der vergangenen Saison scorte Steinmann in 42 Spielen insgesamt 16 Mal, dabei gelangen ihm sieben Treffer. Besonders sein spielentscheidendes Tor bei den Moskitos Essen blieb den Piranhas-Fans in bester Erinnerung. Mehr noch: Das 20-jährige Talent rieb sich in jedem Spiel auf, verdiente sich rasch den Respekt der erfahrenen Spieler. Coach Chris Stanley belohnte „Killer“ zwischenzeitlich mit einem Platz in der zweiten Reihe.

Vorstand Tobias Mundt über die Personalie: „Wir wollten Kilian unbedingt halten. Er hat sich in Rostock wahnsinnig entwickelt, und es schlummert noch viel mehr Potenzial in ihm. Kilian haut immer alles rein. Er duckt sich nicht weg, wenn es harzig wird. Kilian ist ein Spielertyp, der für die Rostock Piranhas in der kommenden Saison stehen soll: Viel Zug nach vorne, aber eben keine Scheu, auch mal Härte auszuteilen oder einzustecken.“

Derweil stehen auch einige Abgänge fest: Insgesamt 137 Mal lief Jonas Gerstung in Liga-Spielen und Play-offs für die Rostock Piranhas auf. Nach seinem Wechsel aus Halle (2019) reifte er rasch zum Führungsspieler. In seiner zweiten Saison führte er die Mannschaft sogar als Kapitän aufs Eis. Gerstung überzeugte das Publikum nicht nur als Führungsspieler, sondern auch als torgefährlicher Blueliner. 31 Mal ließ es der gebürtige Berliner im gegnerischen Gehäuse scheppern. Nach drei Jahren an der Ostsee wird der 28-Jährige nun weiterziehen.

Im Rahmen der Kader-Umstrukturierung verabschieden die Rostock Piranhas weitere Spieler: Lukas Schaffrath, Jascha Strobel, Tim Marek, Kevin Lavallée, Gianluca Balla und Lukas Koziol.