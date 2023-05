Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV gibt Stück für Stück seinen Kader für die nächste Saison bekannt. Waren es bislang Stürmer und Verteidiger, die für die Spielzeit 2023/24 veröffentlicht wurden, so vermelden die Ice Dragons nun die erste Personalie auf der Torhüterposition.

Kieren Vogel wird auch weiterhin das Trikot des ostwestfälischen Oberligisten tragen und geht inzwischen in seine siebte Saison beim HEV. 2017 wechselte der Goalie damals vom Nachwuchs der Düsseldorfer EG nach Herford, holte gleich zwei Regionalligameisterschaften und ging auch den Weg in die Oberliga mit. In der abgelaufenen Spielzeit musste Kieren Vogel lediglich auf zwei Spiele verzichten und kam insgesamt auf 23 Einsätze. Gegen die Black Dragons Erfurt sorgte er beim 8:0-Erfolg für den einzigen Herforder Shutout in der Hauptrunde, erlebte jedoch wenige Tage zuvor einen noch spektakuläreren Abend. Beim 4:3-Auswärtserfolg in Essen, entschärfte der Herforder Schlussmann 12 (!) Penaltys und ermöglichte somit den Zusatzpunkt.



„Herford ist mittlerweile ein Zuhause für mich geworden, auch dank der Fans, die einen immer gut aufnehmen und für ein Wohlfühlen sorgen. Ich möchte in mein Spiel noch mehr Kontinuität bringen, um der Mannschaft auch mehr Sicherheit zu geben. Gemeinsam wollen wir mindestens die Pre-Play-offs schaffen und nicht wieder so knapp scheitern“, so Kieren Vogel, dessen Verbleib in Herford schon lange feststand.

Erstaunlich ist dabei sein Spagat zwischen Eisfläche und 40-Stunden-Job außerhalb der Eishalle „Im Kleinen Felde“. „Das ist natürlich stressig, vor allem bei so einem Spielplan, wie vergangenen Saison mit 56 Spieltagen. Mein Trainingsalltag sieht auch ein wenig anders aus, aber dank der hervorragenden Arbeit unserer Athletiktrainerin Ramona Rossack, die immer auch in den Abendstunden zusätzliche Einheiten angeboten hat, war das alles zu bewältigen. Das „normale“ Leben muss da aber schon mal hintenanstehen. Den bisherigen Sommer habe ich bereits genutzt, um mich physisch und psychisch auf die neue Saison vorzubereiten“, so Kieren Vogel weiter.

Diese fleißige Arbeit hat sich in der Vergangenheit bezahlt gemacht. Mit jedem Jahr entwickelte sich Kieren Vogel in der Oberliga weiter, legte besonders im physischen Bereich enorm zu und ist längst in Herford zu einer konstanten Institution geworden.