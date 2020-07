Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV vermeldet den nächsten Spieler im Kader des Oberliga-Nord-Teams. Mit Kevin Rempel geht ein weiterer langjähriger HEV-Spieler den Weg in die 3. Liga mit und wird sich auch in der kommenden Saison ganz in den Dienst seiner Mannschaft stellen.

2015 wechselte Rempel als U18-Junior aus Iserlohn in die Werrestadt und wurde neben den Nachwuchsspielen auch bei den Senioren eingesetzt. Schnell wurde er zur festen Größe bei den Ice Dragons und war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil des Regionalliga-Teams. Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, kann der gebürtige Warsteiner inzwischen auf 170 Spiele für den HEV zurückblicken, die Spiele bei den Junioren nicht mitgerechnet. Dabei erwies sich Kevin Rempel als Universalspieler, den Chefcoach Jeff Job in verschiedenen Positionen einsetzte. Der gelernte Verteidiger war zuletzt häufig auch als Stürmer aktiv und stellte auch in dieser Position seine Qualitäten unter Beweis. Auch eines der kuriosesten Tore in der Herforder Eishockeygeschichte gelang ihm, als er vor einigen Jahren beim Bully aus dem eigenen Verteidigungsdrittel heraus den gegnerischen Goalie völlig auf dem falschen Fuß erwischte.