Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Crocodiles Hamburg haben bei der Saison-Abschlussfeier gleich sieben Spieler verabschiedet. Dominik Lascheit, Adam Domogalla, Thomas Zuravlev, Wiljami Kupiainen und Raik Rennert suchen eine neue sportliche Herausforderung, Förderlizenzspieler Luis Müller kehrt zurück in die Lausitz und Tobias Bruns beendet seine Laufbahn.

„Wir sind nun zu einem kleinen Umbruch gezwungen. Mit einigen Spielern hätten wir gern verlängert, aber wenn die DEL2 ruft oder jemand zu seiner Familie in die Heimat möchte, müssen wir das akzeptieren“, sagt Sven Gösch. Kapitän Dominik Lascheit, der für Hamburg in 224 Spielen 139 Tore und 200 Vorlagen sammelte, möchte sein Glück noch einmal in der DEL2 suchen. Der bis 2024 laufende Vertrag wurde daher aufgelöst.



Die Crocodiles Hamburg haben den Vertrag mit Max Schaludek um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Der Angreifer wechselte zur Saison 2020/21 an die Elbe und geht nun in seine vierte und fünfte Saison für die Hanseaten. „Ich fühle mich in Hamburg privat sehr wohl. Auch weil ich hier meine Familie um mich herum habe, was mir sehr wichtig ist. Sportlich möchte ich noch mehr erreichen und mit dem Club den nächsten Schritt gehen. Wir wollen uns weiter als Topteam etablieren“, so Max Schaludek.

Der 29-Jährige wurde in Straubing geboren und beim Deggendorfer SC ausgebildet. Sein Debüt als Profi gab der Bayer in der Saison 2013/14 für die Hannover Scorpions, wo der Stürmer mit einer Förderlizenz für die Grizzly Adams Wolfsburg ausgestattet wurde und zehn DEL-Spiele bestritt. Über die Fischtown Pinguins in der DEL2 (2014-2016), ein weiteres Engagement bei den Scorpions (2016/17), die Saale Bulls Halle (2016-2019) und die Füchse Duisburg (2019/20) führte der Weg des Torjägers schließlich nach Hamburg. Schaludek lief in zehn DEL-Spielen, 105 DEL2-Spielen (2 Tore, 9 Vorlagen) und 335 Oberliga-Spielen (127 Tore, 107 Vorlagen) auf. Für die Crocodiles erzielte Schaludek in 123 Spielen 47 Tore und 40 Vorlagen. „Max hat sich in Hamburg zu einem Führungsspieler entwickelt und kann mit seiner Offensivpower seine Mitspieler mitziehen. Wir freuen uns, dass er sich für einen Verbleib in Hamburg entschieden hat“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch.

Als erster Neuzugang wurde Kevin Kunz im Rahmen der Abschlussfeier vorgestellt. Der Stürmer wechselt vom Herner EV an die Elbe. „Ich freue mich, dass ich die nächste Saison für die Crocodiles spielen werde. Hamburg ist ein ambitionierter Verein. Der Kontakt zu Henry Thom war schon länger da, den ein oder anderen aus dem Team kenne ich auch schon und ich wohne mit meiner Freundin in Lübeck, deshalb ist mir die Entscheidung leichtgefallen. Leider war die letzte Saison für mich verletzungsbedingt früh beendet, aber ich auf einem sehr guten Weg zurück. Daher freue ich mich jetzt schon auf die neue Saison und möchte dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen“, so Kunz.

Der in Bad Muskau geborene Angreifer wurde in Weißwasser ausgebildet und begann seine Profikarriere 2017 in der Oberliga Nord beim EHC Timmendorfer Strand. Von 2018 bis 2022 lief der 24-Jährige für die Bayreuth Tigers in der DEL2 auf und sammelte 21 Tore und 33 Vorlagen in 149 Spielen. Für die Herne Miners erzielte der Rechtsschütze in 24 Partien sechs Tore und bereitete sechs Treffer vor. „Kevin ist ein sehr schneller und wendiger Spieler. Er arbeitet sehr hart, auch in der Defensive. Ein richtiger Wadenbeißer, den wir für unser Spiel brauchen“, sagt Sven Gösch.