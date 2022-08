Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eine lange Sommerpause liegt hinter dem Herforder EV – eine Sommerpause, die viele, sehr viele Hürden parat hatte, die es zu meistern galt. Manches Mal sehr kniffelig, nicht immer nach dem Wunsch der Verantwortlichen, mit Veränderungen, neuen Gegebenheiten und Herausforderungen, die vor einigen Monaten noch gar nicht absehbar waren - wie an fast allen Eishockeystandorten in Süd und Nord.

Und auch der Start auf dem Eis verläuft anders, als man es sich beim HEV gedacht hatte. Der Kanadier Greg Gibson hat den letzten Medizincheck nicht bestanden und es wird aus ärztlicher Sicht dringend dazu geraten, nicht wieder in das Profi-Eishockey zurückzukehren.

Beim Herforder EV reagierte man sofort, setzte alle Hebel in Bewegung, ließ gute Kontakte spielen und verfolgte einen Plan B. Mit Logan DeNoble befindet sich ab sofort ein 24-jähriger Kanadier im Tryout, der bereits im Vorfeld empfohlen wurde und von dem sich Coach Milan Vanek nun selbst ein Bild machen kann, um die Stelle des dritten Kontingentspielers neu zu besetzen. DeNoble spielte zuletzt für die Saint Mary´s University und war vor seiner Universitätszeit Kapitän der Peterborough Petes in der Ontario Hockey League. In der Vorbereitungszeit der Herforder Ice Dragons bekommt er nun die Gelegenheit, sich für seine erste Station in Europa zu empfehlen.

Anfang dieser Woche ist der Kader der Herforder Ice Dragons zusammengekommen, hat sich zunächst ein wenig beschnuppert und dann sofort die Arbeit aufgenommen. Mit den ersten Tests hat Trainer Milan Vanek gemeinsam mit Fitnesstrainerin Ramona Rossack die unmittelbare Vorbereitung auf die neue Spielzeit eingeläutet.

Mit derzeit drei Torhütern, acht Verteidigern und elf Stürmern plus Tryout wird die Hauptphase der Vorbereitung in Angriff genommen, jedoch ist die Tür der Kaderplanung unabhängig von der dritten Kontingentstelle noch nicht geschlossen. Mittels interner Förderlizenzen oder durch weitere Tryouts kann es durchaus noch zu Veränderungen kommen. „Wir beobachten sehr genau, wie sich der Markt kurz vor dem Saisonstart noch entwickelt und wenn sich eine Möglichkeit ergibt und ein Spieler zur Verfügung steht, der gut zu uns passt, schicken wir ihn nicht weg“, so der Sportliche Leiter Sven Johannhardt.