Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Rostock Piranhas besetzen die erste Kontingentstelle in ihrem Kader für die nächste Saison mit Stürmer Justin Maylan. Der 30-jährige Kanadier hat bei den Heilbronner Falken bereits DEL2-Erfahrung gesammelt und war zuletzt in der ersten rumänischen Liga bei SC Csíkszereda aktiv.

Der 1,88 Meter große Center war zu Beginn seiner Karriere überwiegend in der Western Hockey League aktiv, in der er 341 Spiele bestritt und dabei 258 Scorerpunkte (88 Tore, 170 Vorlagen) erzielte. Zur Saison 2013/14 wagte er erstmals den Schritt nach Europa und war unter anderem in Dänemark, Italien und Dänemark aktiv.

REC-Vizepräsident Christian Trems: „Mit Justin Maylan haben wir nicht nur reichlich Erfahrung, sondern vor allem Torgefahr ins Team geholt.“