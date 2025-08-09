Kalender zücken: So bereiten sich die Oberligisten im Norden vor
Die Teams der Oberliga Nord starten in Kürze in die Vorbereitung. Frühstarter ist in dieser Saison der Herner EV, der am 22. August erstmals testet. Viele weitere Teams folgen zwei Tage später. Die Füchse Duisburg haben dann gleich einmal einen französischen Erstligisten zu Gast.
Rostock Piranhas
Testspiele:
Fr., 29.08.2025, 20.30 Uhr: Herforder EV – Rostock Piranhas
So., 31.08.2025, 16.00Uhr: Rostock Piranhas – Herforder EV
Do., 04.09.2025, 20.00 Uhr: EV Mittenwald – Rostock Piranhas
Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – Rostock Piranhas
Sa., 06.09.2025, 15.00 Uhr: SC Riessersee – Rostock Piranhas
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Rostock Piranhas – Beach Devils Timmendorf
Sa., 13.09.2025, xx.xx Uhr: Beach Devils Timmendorf – Rostock Piranhas
Füchse Duisburg
Testspiele:
So., 24.08.2025, 16.00 Uhr: Füchse Duisburg – Gothiques d’Amiens
Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Hammer Eisbären – Füchse Duisburg
So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: Hannover Indians – Füchse Duisburg
Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Füchse Duisburg – Düsseldorfer EG
So., 07.09.2025, 18.30 Uhr: Füchse Duisburg – Hammer Eisbären
Turnier um den Dragons-Cup in Herford:
Sa., 13.09.2025, 15.00 Uhr: Tilburg Trappers – Saale Bulls Halle
Sa., 13.09.2025, 20.00 Uhr: Herforder EV – Füchse Duisburg
So., 14.09.2025, 15.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 18.30 Uhr) *
So., 14.09.2025, 18.30 Uhr: Finale (oder 15 Uhr) *
* Das Spiel mit Herforder Beteiligung findet um 18.30 Uhr statt.
Tilburg Trappers
Testspiele:
Fr., 29.08.2025, 19.00 Uhr: Tilburg Trappers – Herner EV
Sa., 30.08.2025, 19.00 Uhr: Milton Keynes Lightning – Tilburg Trappers
So., 31.08.2025, 17.30 Uhr: Coventry Blaze – Tilburg Trappers
Fr., 05.09.2025, 20.15 Uhr: Tilburg Trappers – Kölner Haie
So., 07.09.2025, 19.00 Uhr: Snackpoint Eaters Limburg – Tilburg Trappers
Hannover Scorpions
Testspiele:
Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Hannover Scorpions – Kassel Huskies
So., 07.09.2025, 17.00 Uhr: Hannover Scorpions – Saale Bulls Halle
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Hannover Scorpions – Krefeld Pinguine
So., 14.09.2025, 17.00 Uhr: Selber Wölfe – Hannover Scorpions
Herforder EV
Testspiele:
So., 24.08.2025, 16.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Herforder EV -> abgesagt
Fr., 29.08.2025, 20.30 Uhr: Herforder EV – Rostock Piranhas
So., 31.08.2025 16.00 Uhr: Rostock Piranhas – Herforder EV
Fr., 05.09.2025, 20.30 Uhr: Herforder EV – Black Dragons Erfurt
Turnier um den Dragons-Cup in Herford:
Sa., 13.09.2025, 15.00 Uhr: Tilburg Trappers – Saale Bulls Halle
Sa., 13.09.2025, 20.00 Uhr: Herforder EV – Füchse Duisburg
So., 14.09.2025, 15.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 18.30 Uhr) *
So., 14.09.2025, 18.30 Uhr: Finale (oder 15 Uhr) *
* Das Spiel mit Herforder Beteiligung findet um 18.30 Uhr statt.
Icefighters Leipzig
Testspiele:
So., 24.08.2025, 18.00 Uhr: HC Stadion Cheb – Icefighters Leipzig
Do., 28.08.2025, 18.00 Uhr: HC Banik Sokolov – Icefighters Leipzig
So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: Icefighters Leipzig – Eispiraten Crimmitschau
Sa., 06.09.2025, 18.00 Uhr: GKS Katowice – Icefighters Leipzig
So., 07.09.2025, 16.00 Uhr: GKS Katowice – Icefighters Leipzig
Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Icefighters Leipzig
So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: Icefighters Leipzig – HC Stadion Cheb
Hammer Eisbären
Testspiele:
Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Hammer Eisbären – Füchse Duisburg
So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: Herner EV – Hammer Eisbären
Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Hammer Eisbären – Herner EV
So., 07.09.2025, 18.30 Uhr: Füchse Duisburg – Hammer Eisbären
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Hammer Eisbären – Eisadler Dortmund
So., 14.08.2025, 19.00 Uhr: Eisadler Dortmund – Hammer Eisbären
Saale Bulls Halle
Turnier um den Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf:
Sa., 30.08.2025, 16.00 Uhr: Starbulls Rosenheim – Eisbären Regensburg
Sa., 30.08.2025, 20.00 Uhr: Deggendorfer SC – Saale Bulls Halle
So., 31.08.2025, 14.30 Uhr: Spiel um Platz 3
So., 31.08.2025, 18.30 Uhr: Finale
Testspiele:
Fr., 05.09.2025, 19.00 Uhr: Esbjerg Energy – Saale Bulls Halle
So., 07.09.2025, 17.00 Uhr: Hannover Scorpions – Saale Bulls Halle
Black Dragons Erfurt
Testspiele:
So., 24.08.2025, 16.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Herforder EV -> abgesagt
Fr., 05.09.2025, 20.30 Uhr: Herforder EV – Black Dragons Erfurt
So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Höchstadter EC
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Bayreuth Tigers
So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – Black Dragons Erfurt
Hannover Indians
Testspiele:
Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Hannover Indians – Lausitzer Füchse
So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: Hannover Indians – Füchse Duisburg
Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Hannover Indians – Bayreuth Tigers
So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – Hannover Indians
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Hannover Indians – Selber Wölfe
So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: Hannover Indians – Höchstadter EC
Herner EV
Testspiele:
Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Dinslakener Kobras – Herner EV
So., 24.08.2025, 18.30 Uhr: Herner EV – Düsseldorfer EG (DNL)
Fr., 29.08.2025, 19.00 Uhr: Tilburg Trappers – Herner EV
So., 31.08.2025, 16:00 Uhr: Herner EV – Hammer Eisbären
Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Hammer Eisbären – Herner EV
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Herner EV – Snackpoint Eaters Limburg
So., 14.09.2025, 19.00 Uhr: Snackpoint Eaters Limburg – Herner EV