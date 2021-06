Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV vermeldet mit Justin Unger die nächste Vertragsverlängerung. Der 21-jährige Stürmer wird auch weiterhin für die Ice Dragons spielen und geht inzwischen in seine dritte Senioren-Saison bei den Ostwestfalen.

Justin Unger, der bereits im Nachwuchsbereich in Herford spielte, ist einer der Spieler, die zwischen Eishockey und Beruf pendeln. So verpasste er in der vergangenen Saison einige Spiele innerhalb der Woche, stand aber dennoch 37 Mal im Kader des HEV. Zwar bekam er nur wenig Eiszeit, bot sich jedoch immer wieder an und wartete geduldig auf seine Einsatzzeiten. Mit einem Treffer und einer Torvorlage sammelte Justin Unger zwei Scorerpunkte und nutzte die sich bietende Eiszeit gut.

2019 war Unger von den Eisbären Juniors Berlin nach Herford zurückgekehrt und ist längst in der Werrestadt heimisch geworden. So brauchte es auch keine langen Überlegungen, dass der Weg von Justin Unger bei den Ice Dragons fortgeführt wird.