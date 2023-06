Lesedauer: ca. 1 Minute

​465 DEL2-Spiele in Folge. Mit dieser Empfehlung kommt Justin Kirsch vom Ex-Zweitligisten Heilbronner Falken zu den Hannover Scorpions. Der Deutsch-Kanadier, in Chilliwack, British Columbia geboren, der Heimat von Spielergrößen wie Doug Ast (früher Ingolstadt), Grant Rollheiser (Toronto Maple Leafs), ist ein echter Playmaker mit eingebauter Scorergarantie.

Mit 17 Jahren begann er seine Karriere bei den Fraser Valley Bruins, um dann durch die drittklassigen amerikanischen Ligen, unterhalb der AHL, zu tingeln. So war er unter anderem in der WHL bei den Calgary Hitmen, der CHL bei den Allen Americans, in der CIS bei der Mount Royal Uni, der ECHL bei den Missouri Mavericks und der SPHL bei den Knoxville Ice Bears tätig. Im Winter 2014 kam dann ein Angebot des damaligen DEL2-Clubs Frankfurter Löwen. Nach einem kurzen Abstecher nach Kassel, den er drei Jahre wiederholte, zog es ihn nach Frankfurt zu Heilbronn, wo er seit 2016 tätig war. Mittlerweile hat Kirsch in seiner Vita 465 DEL2-Spiele stehen, in denen er insgesamt 403 Punkte erzielte, davon 198 Tore.



Eine besondere Qualität ist sein harter und präziser Schuss, von dem Scorpions-Cheftrainer Kevin Gaudet begeistert ist: „Gerade im Überzahlspiel ist diese Qualität besonders wertvoll.“