​Der 28-jährige in Rastatt geborene Stürmer Julian Airich, der die längste Zeit seines Eishockeylebens beim EHC Freiburg verbracht hat, kam während der Saison 2019/20 zu den Hannover Scorpions. Mit der Vertragsverlängerung geht der 1,89 Meter große und 98 Kilogramm schwere Stürmer bei den Wedemärkern in die fünfte Saison.

In den bisherigen, etwas mehr als drei kompletten Spielzeiten erzielte der Außenstürmer insgesamt 169 Scorerpunkte für die Scorpions. In der vergangenen Saison hatte Airich eine schwere, langwierige Verletzung, die nach vielen Versuchen letztendlich in einer Spezialklinik in Hamburg geheilt werden konnte. „Julian ist ein sehr wertvoller Spieler für uns, nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine“, so Sportchef Eric Haselbacher, der sich mit dem augenblicklich in Halifax (Kanada) lebenden Coach Kevin Gaudet über die Personalie intensiv ausgetauscht hat. Neben den gesundheitlichen Problemen hat Julian Airich aber mit der Geburt seines ersten Kindes vor rund zwei Monaten ein äußerst schönes und positives Erlebnis gehabt.