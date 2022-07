Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach Connor Hannon bleibt auch der zweite Importspieler der letzten Saison weiter im Team der EXA Icefighters Leipzig.

Joonas Riekkinen kam mit der Empfehlung von über 500 Erstliga-Spielen in Finnland und knapp 250 weiteren Einsätzen in Dänemarks erster Liga nach Leipzig. Und die Erwartungen waren hoch. „Wir wussten genau, was für ein Spielertyp Joonas ist und haben uns bewusst für ihn entschieden. Er sollte einer der Schlüsselspieler in unserem Team sein und vor allem einen positiven Einfluss auf die Mannschaft ausüben. Und diese Rolle als Leader, als Teamplayer, hat er bravourös umgesetzt. Er war entscheidend mitverantwortlich für viele positive Entwicklungen im Team. Seine Mitspieler waren sich darüber absolut einig, waren froh einen solchen Spieler im Team gehabt zu haben und freuen sich auch ebenso auf die kommende Saison mit ihm. Das alles machte unsere Entscheidung letztendlich einfach und deshalb haben wir ihn gerne ein zweites Jahr unter Vertrag genommen“, sagt Headcoach Sven Gerike zur Vertragsverlängerung von Joonas Riekkinen.