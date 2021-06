Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nächste Vertragsverlängerung – der Oberligakader des Herforder EV füllt sich weiter. Jörn Weikamp ist der nächste Spieler, der bei den Ice Dragons verlängert und somit den heimischen Fans erhalten bleibt.

Der 26-jährige Stürmer geht somit für die Ostwestfalen bereits in seine dritte Saison, nachdem er 2019 von den Harzer Falken Braunlage in die Werrestadt wechselte. Jörn Weikamp war in der vergangenen Eiszeit fester Bestandteil der dritten Reihe und absolvierte insgesamt 40 Spiele, traf selbst fünf Mal und gab weitere neun Torvorlagen. Somit brachte er es insgesamt auf über 250 Einsätze in der Oberliga.