Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 24-jährige Stürmer Joe Kiss kehrt zu seinem Heimatverein den TecArt Black Dragons Erfurt.

Nachdem der gebürtige Erfurter in der Saison 2018/19 seine ersten Spiele in der Oberliga für die TecArt Black Dragons absolvieren konnte, und dabei auch sein erstes Tor erzielte, zog es ihn in die Ferne. Zunächst besetzte er über die Kooperation mit den Dresdner Eislöwen einen U-Stellenvertrag im DEL2-Kader der Eislöwen. Dort absolvierte er in zwei Spielzeiten 83 Spiele und kam dabei auf zwei Tore und neun Assists.



Im Anschluss an den Fördervertrag konnte er bei den Hannover Indians seinen ersten Profi-Vertrag unterzeichnen. Dort konnte er gerade im ersten Jahr mit insgesamt 21 Toren und starken Play-Offs schnell überzeugen.

Nach drei Jahren in Hannover brauchte es eine Veränderung für Kiss. Er nahm hierzu Kontakt mit Henry Tews, seinem ehemaligen Nachwuchstrainer und nun sportlichen Leiter in Erfurt, auf.

Und so konnte ein Model entwickelt werden, welches Kiss den nächsten Schritt im Profi-Eishockey bietet. Parallel dazu wird er ein duales Studium im Bereich Ernährungswissenschaften beginnen, um auch den nächsten Entwicklungsschritt abseits des Eises zu gehen.