​Mit Jimmy Martinovic kommt das nächste deutsche Top-Talent von den Kölner Junghaien an die Westparkstraße und ist ab sofort per Förderlizenz für den Krefelder EV in der Oberliga spielberechtigt.

Der 18-Jährige spielt seit der Saison 2017/18 in Köln und kann sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung eingesetzt werden. In der U17-Bundesliga brachte Martinovic es auf 184 Scorerpunkte, was seine Qualitäten in der Offensive zeigt. Mit 1,85 Meter und 82 Kilogramm bringt er auch die körperlichen Voraussetzungen mit, um sich schnell im professionellen Senioreneishockey durchzusetzen.

„Wir beobachten Jimmy schon einige Zeit und freuen uns, dass er nun für uns spielen kann. Er gibt unserem Kader mehr Tiefe und mir als Trainer weitere Alternativen. Ich möchte mich ausdrücklich bei den Verantwortlichen der Kölner Junghaie bedanken, die Jimmy sofort nach unserer Anfrage mit einer Förderlizenz ausgestattet haben, so dass er in unserem U23-Team Spielpraxis sammeln kann, solange die DNL-U20 Liga ausgesetzt ist“, so Sportvorstand Elmar Schmitz zum jüngsten Neuzugang.