Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Rostock Piranhas schließen mit der Verpflichtung von Jascha Strobel ihre Planungen auf der Torhüterposition ab.

Der 21-Jährige kommt von der EG Diez-Limburg nach Rostock und stand die Jahre zuvor für die Nachwuchsabteilungen der Löwen Frankfurt zwischen den Pfosten. Neben Einsätzen in der Schüler-Bundesliga und DNL sind auch Einsätze in der DEL2 in seiner Vita zu finden.

Hinter Leon Meder will Strobel nun seine nächsten Schritte machen und sich im Seniorenbereich beweisen.