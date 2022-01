Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EC Hannover Indians haben den Vertrag mit Torhüter Jan Dalgic verlängert. Der 24-jährige gebürtige Bonner wird auch in Zukunft das Tor der Indians sauber halten. Dalgic konnte die Indians Verantwortlichen mit seinen Leistungen überzeugen.

Indians-Coach Lenny Soccio zur Weiterverpflichtung von Jan Dalgic: „Wir wussten bei der Verpflichtung von Jan im Sommer, dass wir einen hervorragenden Torhüter erhalten. Er hat dies in allen Spielen bestätigt und ist für unsere Mannschaft ein starker Rückhalt.“ Dalgic begann seine Karriere im Nachwuchs der Kölner Haie, kann auf Einsätze in den Nationalmannschaften U18, U19 und U20 verweisen. Seine Profikarriere begann er mit Stationen in Timmendorf und Rostock, bevor er für zwei Jahre nach Kaufbeuren in die DEL 2 wechselte. Zur laufenden Saison gelang es den Indians ihn an den Pferdeturm zu holen, wo er nun einen Vertrag für weitere zwei Spielzeiten unterschrieben hat.

Neben Dalgic verlängerte auch das Trainer-Duo Lenny Soccio/Björn Naujokat ihre Verträge. Seit 2017 agieren sie am Pferdeturm, Naujokat ist zudem seit Ende 2019 stellvertretender Vorsitzender im Stammverein EC Hannover Indians e.V.

Lenny Soccio zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, weiterhin Trainer bei den Indians zu sein. Wir haben hier ein großartiges Team auf und neben dem Eis. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist so, wie man es sich immer und überall wünschen würde. So waren wir uns sehr schnell einig. Wir sind unserem Ziel ein Team aufzubauen, das vorwiegend aus jungen, ehrgeizigen Spielern gepaart mit einigen erfahrenen Leuten besteht, in diesem Jahr wieder ein großes Stück nähergekommen. Wir haben in dieser Saison bereits eine tolle Mannschaft auf dem Eis und können schon verraten, dass wir neben unserem Kapitän bereits weitere Schlüsselspieler verlängern konnten. Mit einem so nachhaltig aufgebauten Team können wir auch die DEL2 als nächstes Ziel definieren. Bei allen Verantwortlichen herrscht Einigkeit darüber, dass man diese Zielsetzung über einen längeren Zeitraum planen muss, um sich dann auch dauerhaft etablieren zu können.“

Der Hauptgesellschafter der Indians Uwe Schlüter äußert sich in gleicher Weise: „Lenny, Björn und alle, die sich um unsere sportliche Ausrichtung kümmern, genießen mein volles Vertrauen. Mir gefällt der bei uns herrschende Teamspirit, der beweist, dass die Mannschaft mit Bedacht und Sorgfalt ausgewählt wurde. Wir haben Ziele, die wir in den nächsten Jahren erreichen möchten und ich sehe uns da sehr gut aufgestellt.“