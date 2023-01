Lesedauer: ca. 1 Minute

​„Das ist absolute Spitze“, so Coach Kevin Gaudet, nachdem nach langen Gesprächen und Verhandlungen die Unterschrift des Top-Verteidigers trocken ist. James Bettauer spielt ab sofort für die Hannover Scorpions.

Bettauer, 1,87 Meter, 90 Kilogramm, ist am 19. März 1991 in Mississauga, Kanada geboren und verfügt über einen deutschen Pass. Der Rechtsschütze spielte bereits über 300 Mal in der DEL und erzielte letzte Saison in 43 Spielen für Ravensburg (DEL2) satte 36 Scorerpunkte, mit +48 war er dazu noch der Beste seiner Mannschaft in der Plus-Minus-Statistik.



„Wir freuen uns sehr, dass James Ende des Monats zu uns stößt und unsere Verteidigung unterstützt“, so Sportchef Eric Haselbacher. „Nach einigen Verletzungen im Team war diese Verpflichtung, auch in dieser Qualität, dringend nötig und wir sind glücklich, dass wir so einen Transfer mit der Unterstützung unserer Sponsoren realisieren konnten.“