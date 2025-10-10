Oberliga kompakt

Indians gewinnen das Hannover-Derby – Füchse Duisburg düpieren Tilburg

10.10.2025, 23:32 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

In der Oberliga Nord entschieden die Hannover Indians das Regionalderby bei den Scorpions klar für Sich. Die Füchse Duisburg sorgen für die dritte Niederlage der Tilburg Trappers in Folge. Im Süden macht es Spitzenreiter Selber Wölfe zweistellig, während der Deggendorfer SC in Füssen für das 1:0 die Overtime braucht – und mit dem 73. (!) Torschuss den Sieg herstellt.

Da hatte die Oberliga Nord am Freitagabend doch einiges zu bieten. Im ewig jungen Hannover-Derby gab es diesmal einen eindeutigen Sieger – und das sind die Indians. Der ECH gewann vor mit 2700 Zuschauern ausverkauftem Haus in der Wedemark gegen die Hannover Scorpions mit 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Die Mellendorfer gingen zunächst durch Marc-Oliver Vallerand in Führung, doch die Gäste drehten die Partie noch vor der ersten Pause. Jacob Lagacé nutzte ein Powerplay zum Ausgleich, ehe Emil Lessard Aydin zum 2:1 erfolgreich war. Das Spiel war im Anschluss ausgeglichen, doch es traf nur noch der ECH. Ryan Gropp traf ebenfalls im Powerplay zum 3:1 (25.) und packte schließlich auch noch den Deckel auf die Partie (54.).

In den Niederlanden zeigten die Füchse Duisburg einmal mehr, dass sie in dieser Saison auf einem sehr guten Weg sind, denn der EVD brachte den Tilburg Trappers beim 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 1:0) nach Verlängerung nicht nur die dritte Niederlage in Folge bei, sondern gewann erstmals seit fast exakt zehn Jahren – der letzte Erfolg datierte vom 4. Oktober 2015 – in einem Ligaspiel auswärts gegen die Trappers. Einer der Matchwinner war neben dem abermals überragenden Leon Willerscheid im Tor der Lette Sandis Zolmanis, der drei Treffer vorbereitete, darunter den 4:4-Ausgleich nur 29 Sekunden vor dem Ende und den Siegtreffer, den Erek Virch markierte. „Der Anschlusstreffer gab uns das Momentum“, sagte EVD-Trainer Frank Petrozza. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende schnappte sich Ex-Trapper Nardo Nagtzaam in Unterzahl die Scheibe und traf zum 3:4.

In der Oberliga Süd unterstrich Tabellenführer Selber Wölfe seine Ambitionen in der laufenden Saison und gewann gegen die durchaus stark gestarteten Passau Black Hawks mit 10:3 (2:1, 3:1, 5:1). Bis zum 3:5, das die Passauer in der 42. Minute in Überzahl markierten, blieben die Gäste dran, doch dann zog der VER auf und davon. In einer Partie mit vielen Strafzeiten verbuchten sowohl Chris Schutz als auch Philip Rubin einen Hattrick für Selb.

Deutlich weniger Tore fielen im Allgäu. Denn der Deggendorfer SC gewann sein Auswärtsspiel beim EV Füssen mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Eishockeyspiele enden nun wirklich selten in der regulären Spielzeit torlos. Dafür ging es in der Overtime fix: Nach 75 Sekunden entschied Petr Stloukal das Spiel zugunsten der Gäste. Im Schussverhältnis war das Ganze dann schon deutlicher, denn dort stand es 73:25 für Deggendorf.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Hammer Eisbären – Rostock Piranhas 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Black Dragons Erfurt – Saale Bulls Halle 3:6 (1:2, 1:3, 1:1)

Icefighters Leipzig – Herforder EV 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Oberliga Süd:

Memminger Indians – EC Peiting 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Stuttgart Rebels – Heilbronner Falken 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

Erding Gladiators – Bayreuth Tigers 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Tölzer Löwen – EV Lindau Islanders 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)