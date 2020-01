Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Nachholspieltag brachte wenige Überraschungen in der Oberliga Nord. Tilburg gewann, wie zu erwarten war, gegen Duisburg. In Erfurt hatten die Black Dragons ihre indianischen Gäste am Haken, ließen diesen aber wieder los und hatten am Ende wieder keinen Punkt geholt. Mit dem glücklichen Sieg konnten nicht nur drei Punkte mit an den Pferdeturm genommen werden, sondern auch der Lokalrivale überholt werden.

Black Dragons Erfurt – EC Hannover Indians 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Das war ein hartes Stück Arbeit für die Indians. Die Black Dragons spielten über die ganze Spielzeit optisch überlegen, scheiterten jedoch immer wieder an der Abwehr um Keeper Kristian Hufsky, der wiederum eine erstklassige Leistung abrief und am Ende die drei Punkte festhielt. Vor immerhin 617 Zuschauern erzielten Igor Bacek (16.) und Aaron Beally (52.) die Tore für die Indians, das einzige Tor der schwarzen Drachen, die während der Woche ihren Topscorer Milan Kostourek an den fränkischen Oberligisten Höchstadt verloren haben, erzielte der neue Kontingentspieler Chase Clayton (22.).

Tilburg Trappers – Füchse Duisburg 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Eine überraschend gute Leistung boten die Duisburger in Tilburg. Allerdings auch nur fast, denn bereits in den ersten beiden Dritteln tüteten die Tilburger den Sieg ein. MItch Bruijsten (5.) traf früh zur Trappers-Füphrung, dann erhöhte Danny Stempher (14.) auf 2:0. Die Antwort der Füchse kam schnell. Bereits 141 Sekunden nach dem zweiten Gegentor traf Kyle Gibbons zum Anschlusstor der Füchse. Bevor die Trappers jedoch nervös werden konnten, traf Janne de Bonth (19.) noch vor der ersten Drittelpause zum 3:1 in Überzahl. Im zweiten Drittel brauchten die Tilburger zehn Minuten, dann war das Spiel entschieden. Zuerst traf MItch Bruijsten mit Saisontor 32 in der 26. Minute auf 4:1, dann machte Diego Hofland mit dem zweiten Powerplay-Tor zum 5:1 der Niederländer in der 30. Minute alles klar. Den Abschluss setzte Cornelius Krämer in der 47. Minute. Entscheidend neben der spielerischen Klasse der Tilburger war wohl auch die Überzahlstärke (40 Prozent), während die Füchse auf null Prozent kamen – bei allerdings auch nur einer Strafzeit gegen Tilburg. Für die Trappers spielte erstmals Neuzugang Raymond van der Schuit. Der niederländische Nationalspieler kam von den Nijmegen Devils.