​Stürmer und Assistenzkapitän Igor Bacek hat seine Arbeitspapiere mit den EC Hannover Indians um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der 37-jährige Stürmer geht damit bereits in seine siebte Saison am Pferdeturm. In der aktuellen Saison konnte Igor in 46 Saisonspielen, 15 Tore und 23 Vorlagen für das Team der Indians erzielen. Insgesamt kommt der sympathische Deutsch-Slowake auf 271 Spiele im Indians-Dress, in denen er 272 Scorerpunkte für seinen Verein erarbeitete.



„Igor ist hier nicht wegzudenken. Er ist nicht nur auf dem Eis unheimlich wichtig für uns. Sein Wort in der Kabine hat auch Gewicht. Igor ist immer für jeden in der Kabine da. Er ist wahrlich das, was man sich unter einem Teamspieler vorstellt“, so Indians-Coach Björn Naujokat.