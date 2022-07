Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der nächste Neue ist wieder einer für die Abteilung Defensive: Von den Eispiraten Crimmitschau aus der DEL2 wechselt Niklas Heyer zu den EXA Icefighters Leipzig.

Der 21-jährige Verteidiger hat bereits über 100 Spiele in der DEL2 gespielt und auch die Oberliga Nord ist kein Neuland für ihn. Zwei Spielzeiten lief er mit einer Förderlizenz ausgestattet für den Herner EV auf.

Trainer Sven Gerike ist überzeugt, einen weiteren passenden Baustein für sein Team gefunden zu haben: „Niklas gehört läuferisch und kämpferisch schon in seinen jungen Jahren zu den besseren Verteidigern in unserer Liga. Wenn er die richtigen Entscheidungen trifft, wird er ein sehr wertvoller Spieler, der viel Potenzial und für sein Alter auch schon viel Erfahrung mitbringt. Auch menschlich wird er sich einfach in unser Team integrieren lassen und passt somit perfekt in unser langfristiges Konzept.“