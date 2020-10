Lesedauer: ca. 1 Minute

​Lange haben die EXA Icefighters Leipzig nichts Neues im sportlichen Bereich aufgrund des Zulassungsverfahren vermeldet. Aber im Hintergrund hat der Oberligist weiter am Kader gearbeitet.

Neu im Team ist Sofiene Bräuner. Er beendete die letzte Saison in Lindau (Oberliga Süd). Davor hatte der gebürtige Freiburger ein kurzes Gastspiel bei den Moskitos Essen. In den Jahren davor kam er über die Nachwuchsstationen Freiburg und Schwenningen bis in die DEL2-Mannschaft seiner Heimatstadt Freiburg.

„Wenn man sich über Sofiene erkundigt hört man oft das Gleiche. Schnell, technisch gut und sehr professionelle Einstellung. Er ist ehrgeizig und will noch mehr erreichen. Das passt perfekt zu uns", sagt Trainer Sven Gerike und fügt hinzu: „Wir hatten schon länger überlegt, ihn zu verpflichten. Und er hatte die Geduld, um auf uns zu warten.“

Derweil hat sich Stürmer Dimitri Komnik nach vier Jahren im Icefighters-Trikot dazu entschieden, seine aktive Eishockey-Karriere an den Nagel zu hängen.

Stürmer Ian Farrell wird vorerst in seiner Heimat Kanada bleiben. „Ian und ich habe uns lange unterhalten, was in dieser ungewissen Situation Sinn macht. Wir beide waren am Ende der Meinung, dass es für Ian aktuell keinen Sinn macht, in Kanada seine Zelte wieder abzubrechen und dann in eine ungewisse Saison zu starten. Sollte sich die Corona-Lage entspannen, dann steht Ian auf Abruf bereit und würde sofort in den Flieger steigen“, verrät Coach Gerike.