Aus der Hansestadt Hamburg wechselt Stürmer Maximilian Schaludek zu den KSW IceFighters Leipzig.

Maximilian Schaludek wurde in Straubing geboren und beim EV Landshut ausgebildet. Nach ein paar Stationen in den beiden höchsten Spielklassen zog es ihn über die Hannover Scorpions nach Halle. Hier absolvierte der Rechtsschütze über einhundert Spiele, bevor er über die Zwischenstation Duisburg in Hamburg bei den Krokodilen landete. Von 2020 an spielte er drei Spielzeiten im Trikot der Hanseaten und wäre auch in der neuen Saison in deren Kader geblieben. Jetzt steht also sein Wechsel zu den IceFighters an.

In der letzten Saison gelangen ihm 24 Tore, und er hofft, diese Ausbeute auch in Leipzig bestätigen zu können. Seinen Wechsel zu den KSW IceFighters begründet er so: „Leipzig hat sich schon länger um mich bemüht, und das zeigt mir, dass sie mich wirklich in ihren Reihen haben wollten. Der Standort und die Organisation sind sehr professionell. Ich wollte zu einem Top-Team, und ich weiß, dass Leipzig die richtige Entscheidung war. Das Projekt gefällt mir, der eingeschlagene Weg passt, und die Fans, die ich aus vielen Spielen gegen Leipzig kenne, sind sowieso der Hammer und machen überragende Stimmung. Es passt einfach alles und deshalb freue ich mich schon darauf, dass es demnächst endlich losgeht!“