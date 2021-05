Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der nächste Neuzugang ist ein Stürmer. Jonas Wolter wird in der neuen Saison für die Icefighters Leipzig spielen. Vier Jahre lief der 24-jährige Angreifer für den ESV Kaufbeuren auf, wo er auch ausgebildet wurde, in der DEL2. Im letzten Jahr wechselte er zum ECDC Memmingen in die Oberliga Süd.

Jetzt wurde es für den Bayern Zeit, sich mal komplett neu zu orientieren. „Das Ziel ist es einfach noch einmal durchzustarten. In Kaufbeuren war ich relativ festgefahren in meiner Funktion und Position. In Memmingen lief es insgesamt nicht ganz so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Deshalb ist ein kompletter Tapetenwechsel genau das Richtige für mich“, sagt Wolter über seine Wechselgründe.

Sein neuer Coach Sven Gerike sagt über den Stürmer: „Er ist ein fleißiger Arbeiter, der sowohl in der Offensive als auch der Defensive seine Ausgaben erfüllt. Im Nachwuchs hat er bewiesen, dass er auch wie wo das gegnerische Tor steht. In seinen Jahren beim ESV Kaufbeuren in der zweiten Liga wurde er hauptsächlich als Defensivstürmer eingesetzt. Jetzt wird es Zeit, wieder beide Seiten zu aktivieren.“

„Genau das ist mein Ziel. Ich will dem Team helfen, die bestmögliche Ausgangsposition für die Play-offs zu erkämpfen und dann so weit wie möglich zu kommen. Von mir selber erwarte ich eine Entwicklung in allen Bereichen“, so der neu Stürmer der EXA Icefighters Leipzig.