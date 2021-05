Lesedauer: ca. 1 Minute

​Da mit Patrick Glatzel eine Personalie im Tor durch den Zwei-Jahres-Vertrag bereits feststand, musste nur die zweite Stelle besetzt werden. Und das ging ganz schnell, denn für die Leipziger gibt es keinen Grund Ihr Torwart-Duo „Glatzel / Hoffmann“ zu trennen. Damit geht Eric Hoffmann bereits in seine fünfte Saison bei den EXA Icefighters Leipzig.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit unserem starken Duo weitermachen können. Eric hat sich in den letzten Jahren immer wieder bewährt und stetig weiterentwickelt. Er wird auch in der kommenden Saison ein starker Rückhalt sein. Mir gefällt die Zusammenarbeit meiner beiden Goalies sehr. Beide wissen, dass ich immer wieder hin- und herwechsele. Beide wollen trotzdem spielen und zeigen das auch in jedem Training. Genau so soll das sein“, fasst Headcoach Sven Gerike zusammen.

Auch Hoffmann blickt positiv auf die weitere Zusammenarbeit: „Ich freue mich sehr ein weiteres Jahr für die Icefighters spielen zu dürfen. Für mich bietet sich hier noch immer die optimale Möglichkeit mich neben meinem Studium weiterzuentwickeln und vermehrt Spielpraxis zu erhalten. Die Fans haben dieses Jahr enorm gefehlt. Ich hoffe, dass die kommende Saison zumindest ohne Geisterspiele verläuft und für uns alle erfolgreich wird.“