​Nachdem bei beim letzten Gegner der Icefighters Leipzig, den Crocodiles Hamburg, nach dem Spiel vor vier Tagen Corona-Fälle auftraten, hatten die Sachsen ihr Oberliga-Spiel am Sonntag vorsorglich abgesagt.

Nach den heutigen Testungen sind auch in der Leipziger Mannschaft Verdachtsfälle aufgetreten, die nun mit PCR-Tests überprüft werden. Zur Sicherheit aller Spieler und Mannschaften haben die Icefighters deshalb in Abstimmung mit den Hannover Indians das morgige Spiel am Pferdeturm ebenfalls abgesagt.



„Wir werden nun in dieser Woche das Testprozedere gründlich durchlaufen, um dann die weiteren Vorgehensweisen für die kommenden Spiele abzusehen. Oberste Priorität hat natürlich die Gesundheit aller Teammitglieder“, erklärt der Oberligist aus Leipzig.