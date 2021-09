Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am kommenden Sonntag, 26. September, steigt das erste Punktspiel der EXA Icefighters Leipzig in dieser Oberliga-Saison.

Ursprünglich war dafür die Begegnung gegen die Crocodiles Hamburg angesetzt. Wie die Hansestädter gestern vermeldeten, müssen sie das Spiel aufgrund der strengen Corona-Auflagen des örtlichen Gesundheitsamts absagen.

Um dennoch nicht direkt am Anfang der Saison in Verzug zu kommen, haben die EXA Icefighters Leipzig spontan umdisponiert und können stattdessen am Sonntag zum Krefelder EV fahren. Deren Spiel gegen die Hannover Scorpions wurde aufgrund der Corona-Fälle im Team der Skorpione ebenfalls bereits abgesagt. Spielbeginn in Krefeld wird 17.15 Uhr sein.