​Der Kader der EXA Icefighters Leipzig füllt sich weiter. Der Oberligist sichert sich die Dienste von zwei Talenten, die von der Red Bull Akademie in Salzburg nach Sachsen wechseln.

Beide sind Spieler, die im Jahr 2003 in Deutschland geboren wurden und hier das Eishockey begonnen haben. Beide sind dann ins Ausland gegangen. Jetzt starten beide mit ihren ersten Schritten im Senioren-Eishockey bei den Icefighters Leipzig. Neu im Team sind Verteidiger Janis Hübner und Stürmer Oliver Eckl.

Janis Hübner wurde in Hannover geboren und lernte seine ersten Schritte auf dem Eis beim damaligen SC Langenhagen. Ziemlich bald traf Hübner die Entscheidung, sich dem Eishockey zu verschreiben und entschied sich für das Nachwuchsprogramm in Iserlohn. Mit gerade einmal 15 Jahren wechselte er dann nicht nur den Verein, sondern direkt das Land und den Kontinent. Für ihn ging es in das Mutterland des Eishockeys nach Kanada. In der Ontario Hockey Academy spielte er zwei Jahre, bevor er dann 2020 für weitere zwei Jahre in die Akademie von Red Bull nach Salzburg wechselte. „Janis hat trotz seines jungen Alters schon viel gesehen und erlebt. Er hat außerdem eine klare Vorstellung von seinem Leben und ist ein rundherum gut ausgebildeter, grundsolider und topfitter Verteidiger, der die Chance verdient hat, sich im Senioreneishockey zu beweisen“, sagt Trainer Sven Gerike.

Die andere Neuverpflichtung, Oliver Eckl, kennt er eigentlich bereits seit dessen Geburt. Sven Gerike: „Oli ist in Regensburg geboren und Sohn einer eishockeyverrückten Familie. Er ist der jüngste von vier eishockeyspielenden Brüdern. Alex und Christoph habe ich selbst noch ein paar Jahre trainieren dürfen. Die beiden waren letzte Saison fest in Garmisch-Partenkirchen unter Vertrag. Dort spielten sie dann auch mit ihrem Bruder Bastian zusammen, der mit einer Förderlizenz von RB München ausgestattet war. So wie seine Brüder wird auch Oli seinen Weg in das deutsche Senioreneishockey gehen und wir freuen uns, dass er die ersten Schritte mit uns machen wird. Oli gilt als technisch versierter und läuferisch guter Stürmer. Er wird damit in unserem Team gut zurechtkommen.“