​Diesen Mann hätten die EXA Icefighters Leipzig sicher auch gerne mal als Spieler vorgestellt. Sein Heimatverein JYP Jyväskylä, in der höchsten Liga Finnlands, vergibt seine Rückennummer 30 ihm zu Ehren nicht mehr.

Die Rede ist von Risto Kurkinen. Seine letzte Station führte ihn in der Saison 1996/97 nach Hannover in die zweite Liga. Hier spielte er gemeinsam mit dem damals 19-jährigen Sven Gerike.

„Risto hat mich als Mitspieler nachhaltig beeindruckt. Auf dem Eis hatte alles, was er tat, Hand und Fuß. Neben dem Eis hat er sich als echter Mentor bewiesen und mir sehr geholfen“, erinnert sich Gerike. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde Kurkinen Trainer und hat viel Erfahrungen als Headcoach und Co-Trainer gesammelt. Dabei war er in Jyväskylä im Nachwuchs und der ersten Mannschaft tätig. Zudem betreute er Mannschaften in Schweden (Division 1 und 2), in Ungarn (MOL Liga, EBYSL und Nationalmannschaft) und zuletzt Österreich (Frauennationalmannschaft und Vienna Sabres, Frauen). Risto hat also Erfahrungen im Coaching auf wirklich allen Ebenen gesammelt. Jetzt kommt er zu den EXA Icefighters nach Leipzig.

„Sven hat mir seine Vision der Icefighters-Zukunft gezeigt und ich möchte gerne dabei helfen, diese Visionen real werden zu lassen. Mich interessiert diese Aufgabe, dieses Projekt und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Umsetzung auch gelingt“, sagt der 58-jährige Finne. Auf die Frage, wie man sich die Zusammenarbeit vorstellt, sagt Kurkinen: „Wir haben uns als Mitspieler auf und neben dem Eis gut verstanden. Wir werden auch jetzt einen gemeinsamen Weg finden.“ Sven Gerike erklärt: „Ich habe einen Kollegen gesucht, der seine Erfahrung einbringt. Durch meine Doppelfunktion wird Risto auch mal Trainingseinheiten alleine leiten. Ich hoffe mir dadurch auch neuen Input für die Spieler, die schon länger hier spielen. Außerdem können wir zu zweit gezielter arbeiten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Risto.“