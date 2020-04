Lesedauer: ca. 1 Minute

​Knapp drei Wochen lief die Aktion, die EXA Icefighters Leipzig und die Saale Bulls Halle trotzten gemeinsam der Corona-Krise mit einem virtuellen Summergame. Beide Teams verkauften Tickets für ein Derby, das natürlich derzeit nicht wirklich stattfinden konnte. Ziel war es, mehr Tickets als der Gegner abzusetzen und so den Sieg zu erringen.

Zur Deadline am Ostermontag stand dann der Gewinner fest: Mit 4102 zu 3899 verkauften Tickets holen sich die Icefighters diesen Sieg und begrüßen damit Bulls-Präsident Daniel Mischner beim nächsten echten Derby im Leipziger Fanblock. Dieser Einsatz war nämlich an die Wette gekoppelt. Und es gab noch einen weiteren: beide Teams suchten für das Summergame einen präsentierenden Sponsor. Auch hier ging es natürlich um die höhere Summe. Dieser Sieg geht nach Halle und so muss Icefighters-Geschäftsführer André Krüll beim nächsten Derby im Sparkassen Eisdom ins Bulls-Maskottchen steigen.

Doch die Aktion lief nicht einfach so aus. Ein bisschen sportlich ging es dann doch noch zu. Per Livestream konnten beide Fanlager am Ostermontagnachmittag eine Handvoll Spieler beider Teams beobachten, wie sie an der Konsole im virtuellen Eishockey-Derby gegeneinander antraten. Kommentiert wurde das Ganze von beiden Stadionsprechern ebenfalls live, aber natürlich mit genügend Sicherheitsabstand aus dem Sparkassen Eisdom. Schlussendlich sicherten sich die Icefighters-Protagonisten Patrick Glatzel, Patrick Fischer und Eric Hoffmann auch hier den Sieg und erspielten am Ende sogar noch den spontan eingesetzten Gewinn von zwei Fässern Freibier für die Fans sowie eine Kabinenparty für ihre Mannschaft.

„Insgesamt eine wirklich gelungene Aktion, mit der wir hinten raus auch zufrieden sind“, fasst Icefighters-Krüll zusammen. Unter dem Strich konnten die EXA Icefighters Leipzig mit dem Summergame einen Umsatz von rund 30.000 Euro generieren.